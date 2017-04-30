警匪槍戰若發生在北市 柯P：維安要相信專業

新北市中和區今天發生警匪槍戰，媒體今詢問台北市長柯文哲，若槍戰發生在台北市，要怎麼處理？柯文哲回應，反恐、維安要相信專業，警局有一定的訓練。

另外，針對花蓮縣長傅崐萁傳出有可能轉戰台北市長選舉，綠營對此表示樂觀，因為可以分散藍營選票？柯文哲表示，再怎麼問他答案都一樣，就是做好自己的事；而傅崐萁送給北市議員的竹筍禮盒，柯透露，自己的隨扈也有吃到。

是否有信心做到好、2018獲得市民支持？柯文哲說，所以自己要努力，最重要的是人才，要找更多人才。至於先前市府有離職潮，他認為，「最近沒有走（離職）了。」

(中時)