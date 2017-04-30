負重22公斤飆球技 打火兄弟照樣好本領
打火兄弟全副武裝飆球技，你見過嗎？台中市消防局大雅分隊將平常制式的SCBA（空氣呼吸器）著裝訓練，以3對3籃球賽代替枯燥的爬樓梯自主訓練，氣喘吁吁的隊員表示，訓練融合遊戲增添樂趣，雖然消耗更多體力，但卻讓自己更有動力，其他單位消防同仁也躍躍欲試，想組隊參加一較高下。
第一大隊大雅分隊長曾建智表示，日前訓練結束後他靈機一動，NBA季後賽正如火如荼進行中，剛好參訓同仁平時有打球健身的習慣，何不來一場鬥牛賽，也可測試一支250bar的空氣瓶能支持幾分鐘。
曾建智指出，空氣呼吸器著裝訓練，可以讓同仁揹著氣瓶在火場救災時，兩兩一組達到同進同出的目的，一支氣瓶約250bar可使用15-20分鐘，4月28日進行負重22公斤的籃球賽後，4場耗時半小時，每人平均換了2支氣瓶，大家表現不錯均達標。
「打球的碰撞激盪出熱血的情感！」擔任消防員12年的鍾明勳指出，以往的常訓多是爬樓梯，訓練自己體能在不喘、微喘、非常喘的狀態下，如何呼吸使用氣瓶，透過打籃球讓制式的訓練活潑化，也能培養團隊默契。平常打籃球健身的隊員張建坤，身揹22公斤的裝備打完一場球後，摘下消防頭盔，他說，雖然很累但有趣，樂觀其成列為正規訓練。
分隊役男也將比賽過程剪輯成5大好球短片，消防局長蕭煥章將影片放上臉書分享，引發熱烈討論，其他單位消防同仁也躍躍欲試，紛紛想組隊參加。曾建智表示，透過籃球方式訓練SCBA，除可調整自己呼吸頻率、體能，還能培養隊友之間的默契，未來會繼續嘗試研發更多不同的訓練方式。
(中時)
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