單親媽媽欠房租 菜刀架脖子揚言自殺遭判刑
邱姓單親媽媽，3年前帶著女兒在西屯租屋，因拖欠2個月房租被房東要求退租，邱女先是
揮舞菜刀並架在自己脖子上，「以死相逼」嚇走房東；隔天房東再上門，又要未成年女兒拿菜刀，恐嚇「殺我給你看」。台中地院依恐嚇罪，分判2月徒刑、拘役50天，予以緩刑3年。
判決書指出，邱女獨力扶養未成年女兒，在卡拉OK店工作，月收入約3萬元，她於2014年8月間在西屯區租套房與女兒同住，租期一年，但才租4個月就拖欠2個月房租，房東索討房租不成，要求她退租。
同年12月31日，房東又前往邱女租屋處協調糾紛，邱女情緒失控，大嗆：「瞧不起單親！」拿菜刀不斷揮舞，又把刀架在自己脖子上，揚言在租屋處自殘，嚇得房東趕快離開。
隔天，房東又前往邱女租屋處，邱女要求女兒去拿菜刀，嗆聲：「菜刀拿來給我，殺我自己給他看」，房東嚇得離開去報警。
邱女辯稱，是因房東不歸還身分證，才會把刀架在自己脖子上，沒有恐嚇意圖。
台中地院審理時，因雙方達成和解，依恐嚇罪，分判邱女2月徒刑、拘役50天，予以緩刑3年。
＊愛惜生命 請撥1995
(中時)
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