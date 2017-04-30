不滿女行員服務態度飆罵王八 公然侮辱遭判刑

劉姓男子，日前到南屯區一銀行洽辦業務，不滿銀行女經理服務態度，先罵對方「王八」；之後又飆罵：「你胸部露露的」、「你家員工是狗蛋」、「不配有第二春」等語。台中地院審理時，劉男聲請認罪協商，判拘役40天、易科罰金4萬元。

劉男因不滿白姓女經理服務態度，先開罵「王八」，引起現場騷動後，被請到2樓經理室，由陳姓、廖姓同事出面緩頰，但劉男顯然火氣未消，又繼續眾人面前罵：「妳諂媚妳的客戶」、「妳胸部露露的啊」、「妳不適格」、「妳去死」、「妳家的員工是狗蛋」、「妳白痴」、「妳們前面都齷齪」、「妳有第二春嗎？妳根本不配」。

劉男被依公然侮辱罪起訴後，聲請認罪協商，台中地院判拘役40天、易科罰金4萬元。

(中時)