日月潭環湖路跑，由立委馬文君（右3）、日管處長洪維新（左3）等人鳴槍起跑。（廖志晃攝）

日月潭環湖路跑開跑前，選手爭相與立委馬文君（中）合照。（廖志晃攝）

日月潭環湖路跑，5000人共襄盛舉，熱鬧滾滾。（廖志晃攝）

「Running Land」結合路跑與旅行，首場賽事日月潭環湖路跑，30日在向山遊客中心登場，由立委馬文君和日管處長洪維新鳴槍開跑，5000名跑者挑戰全台最美路線日月潭，飽覽湖光山色，並且順便品嘗在地美食！

為了讓參賽選手收穫滿滿，主辦單位安排品嘗在地美食、免費遊湖遊覽車、音樂會，並在終點備妥遊湖船舶，讓跑友不論在陸地或水上，都可以盡興。

因應跑者需求而誕生的Running Land，透過路跑與旅行的結合，讓跑者體驗台灣各地的路跑祕境，享受充滿故事與美景的城市巡禮；第1站就到日月潭，讓跑友欣賞自然風景與文化，獎牌也採用立體地形圖，搭配日月潭水景，還加上邵族編織色系緞帶！

Running Land賽事，29公里環湖組，起迄點都在向山遊客中心，限時4小時30分完成；18.5公里壯遊組從向山遊客中心到玄光寺，限時3小時30分完成；12公里玩轉組從向山遊客中心到伊達邵，限時1小時55分完成。

(中時)