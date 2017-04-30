美韓聯合軍演 北韓再嗆：美國航母是廢物

北韓在4月進行3次導彈試射，均以失敗收場。(圖/美聯社)

美韓鷂鷹演習為期一個月多月，美國航空母艦卡爾文森號也來到韓國參與。(圖美國海軍)

北韓在昨(29)日清晨自平壤北部地區，從平安南道北倉地區試射1枚彈道飛彈，但以失敗收場；在當天下午6點，美國駐南韓東部海域，與南韓進行軍演，本次共有1萬名美軍及29萬名韓軍參加，人數是歷年之冠。對此，北韓官媒發表評論，嗆美國航空母艦是廢物。

29日北韓官媒《勞動新聞》發表評論，表示「美國航空母艦是廢物，對付它不是問題」，並且威脅說道「美國迄今為止依賴其地理位置上的幸運，將自己國家視為安樂之所。在北韓先發制人的核打擊面前，完全無藏身之處。核導試驗的終極目標是美國本土。」對於當天早上的導彈試射，有分析認為是對美國航母「卡爾文森」號前來美韓聯合軍演表達抗議。

這次美韓聯合軍演代號為「鷂鷹」，從現3月初持續至4月底。在4月29日美國航母「卡爾文森號」從長崎縣海域對馬海峽進入日本海，進行高強度聯合軍演。訓練項目包括探測、追蹤與攔截北韓飛彈，南韓派出宙斯盾驅逐艦、世宗大王號、P-3海上巡邏機，以及山貓直升機；美軍方面則出動了包括F-35B戰機、核動力航空母艦「卡爾文森號」戰鬥群、「哥倫布號」核潛艇，以及戰略轟炸機B-1B等多種戰略武器參演。

南韓軍方官員表示，按原定時間表，本次軍演在今日結束；美軍將返回所屬基地。該官員亦指出，即使「鷂鷹」軍演結束，美韓兩軍依舊將維持防衞姿態。

(中時)