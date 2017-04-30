桃園市觀音民宅火警 義消對面競技疾速馳援

桃園市觀音區大觀路3段30日中午發生民宅火警，所幸義消在對面國小舉辦消防戰技比賽，迅速前往救援。(賴佑維翻攝)

桃園市觀音區大觀路3段30日中午發生民宅火警，所幸義消在對面國小舉辦消防戰技比賽，迅速前往救援。(賴佑維翻攝)

桃園市觀音區大觀路3段30日中午發生民宅火警，所幸對面富林國小舉辦義消消防戰技比賽，70多名義消隨即放下手中競賽，趕緊前往救援，快速控制火勢。

桃園市消防局第3大隊大隊長賴志忠表示，消防戰技比賽參賽人數多達70人，火災發生當下，所有義消趕赴火場救災。大火在第一時間緊急噴水，火勢並未持續擴大。

(中時)