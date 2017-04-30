基隆最悠久珠心算大賽　學子同場競技

比賽現場學子們認真作答。（張穎齊翻攝）

幼童組選手專心做答。（張穎齊翻攝）

冠軍兄妹顧紘睿、顧紘瑜上台領獎。（張穎齊翻攝）

議長宋瑋莉與理事長吳文雄頒發獎學金。（張穎齊翻攝）

基隆市兒童珠心算比賽昨日在長榮桂冠酒店舉行，共131名選手同場競技，為基市歷史最悠久的大型珠心算比賽，舉辦至今26年，全數費用700萬由兒童珠算協會理事長吳文雄獨自支付，他盼能用一己之力，喚醒政府對這項國粹的重視。

參加者最小5歲，最大15歲，各組第一名得獎者如下：幼童組顧紘瑜，一年級組顧紘睿，二年級組廖冠穎，三年級組張婷茹，四年級組彭丕承，高年級暨國中組許惟喆。

其中高年級暨國中組冠軍許惟喆，獲得唸心算賽滿分，也是全場唯一滿分，實屬難得。幼童組冠軍顧紘瑜與一年級組冠軍顧紘睿，兩名冠軍選手為兄妹，家長陪伴功不可沒。

顧媽媽表示，顧紘睿中班時坐不住，為了要讓他定下心，特定從台北來基隆學珠心算，爸爸每天陪練30分鐘，現在他的專注力與定性明顯提升，因此決定讓顧紘瑜也來學，沒想到一舉拿下2個冠軍，非常開心。

比賽前3項目包括乘算、除算、加減算各30題，均須在1分鐘內完成；第4項目則為唸心算20題，由裁判在台上唸出2位數至6位數，每題10目之加減算，選手聽完立刻作答，難度極高。

「我也是吳老師的學生！」基隆議長宋瑋莉說，高中就受教於吳文雄，獲益良多，他連續26年辦免費比賽，推廣珠心算教育，令人感佩。「瑋莉奶奶」鼓勵現場小朋友扎穩根基，努力不懈。

深耕珠心算教育長達50年的吳文雄說，珠心算是不藉任何工具，在腦海裡依照珠算運珠原裡，以快速反應的方式，開發人類腦部潛能。實證研究證明學習珠心算可訓練人腦，本身的經驗也觀察到「珠心算程度越高的學生，課業表現越好。」

(中時)