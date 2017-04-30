台東士兵狂撥23通110 手機故障惹的禍

台東志航基地陳姓士兵，1個半小時內撥打23通110報案電話，警方認為無故惡意撥打，將陳男移送偵辦；法院調查，是陳男手機內建緊急報案電話自動連接，以及按鍵故障惹的禍，判決不罰。

台東縣警局台東分局在去年11月9日晚上7時3分開始接到陳姓士兵手機的110報案電話，一直到晚上8時39分止，共接到23通電話，警方認為陳姓士兵是惡意無故撥打電話，移送偵辦。

「你在玩電話嗎？」，台東分局表示，第1通電話沒有回應，研判是誤按，但電話又繼續撥打，對方不是沒回應，就是馬上掛掉，員警給予勸導，告知已違反社會秩序維護法。

陳姓士兵到案時，才知道有撥打110電話這件事，後來他了解，是因為電話按鍵故障，且行動電話又內建110、112、119等緊急報案電話，導致手機會自動接連撥打緊急報案電話，直到沒電。

陳姓士兵並出示維修紀錄，寫著「手機按鍵NG故障，維修金額高且無材料，技師建議更換手機」。

法院調查，當天除了撥打110外，也有撥打112，報案譯文僅有收到雜訊、笑聲或根本未發出聲音，因此衡情發話者「誤觸電話按鍵」或「因行動電話故障而自動撥打」，判決不罰。台東分局則表示尊重判決。

(中時)