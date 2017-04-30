印尼新二代返鄉歸台 志當新南向交流大使
印尼新二代林小婷獲選「106年新住民子女海外培力計畫」，寒假剛從外公外婆家回到台灣後，寫出此行返鄉心情及學習印尼傳統舞蹈的情形，榮獲學校同年級作文比賽第一名。她說她有一個心願是「希望可以憑藉她雙重文化的背景，協助台灣廠商在印尼推廣優良的台灣產品」，因為她回印尼期間看到一些台灣的東西，比如華碩、宏碁電腦、htc手機及珍珠奶茶在印尼也很受到喜愛。
當初鼓勵她報名的移民署台北市服務站主任黃齡玉聽到她的感想，非常欣慰地說，移民署培力的這些種子終於慢慢發芽，未來會持續培育這些新南向的新二代種子，希望這些新二代慢慢成長茁壯，成為台灣國力的延伸。
無意中從印尼勞工身上學到印尼峇厘島傳統舞蹈的小婷，覺得印尼峇厘島傳統舞蹈配合印尼傳統音樂，跟她在台灣所學的現代舞蹈很不一樣。因此申請移民署「新住民子女海外培力計畫」補助返鄉，想學習道地的印尼峇厘島傳統舞蹈，再帶回到台灣讓國人欣賞，但小婷說這次回印尼後，除學會舞蹈外，印尼語也進步了，更產生一種她可以當台印的交流大使的使命感。
小婷說，在台北家使用的華碩電腦、htc手機，其實在印尼也很多人用，另外她也覺得家裡使用的MIT（台灣製造）皮膚保養品，她媽媽都在用，一定也適用一些長痘痘的印尼人，所以她要更加熟練印尼語，像媽媽一樣可以使用中文及印尼文溝通無礙，幫助更多人。
黃齡玉表示，移民署為鼓勵新住民子女以其多語及跨文化優勢接軌國際，拓展國家經貿發展，開拓新視野，擬定「新住民子女海外培力計畫」，不限國籍別，符合資格之新住民家庭(子女需小學五年級以上)在寒、暑假的時候回到(外)祖父母家進行家庭生活、文化交流體驗與語言學習，透過學習交流，成為政府新南向的種子及尖兵。
(中時)
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