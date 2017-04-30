苗栗縣豐富社區成立關懷據點 今年目標100個
苗栗縣府積極推動成立社區照顧關懷據點，鼓勵長輩走出家門參與活動與課程，有助延緩失智、失能，後龍鎮豐富社區是全縣第92個成立的照顧關懷據點，並啟動「銀髮健康加能」高齡健康促進活動，減緩長輩生理機能退化，提升自我照護能力。
縣府衛生局、社會處、教育處透過關懷據點、樂齡中心、幸福學院等活化空間，共同推動高齡友善健康促進活動，昨天在後龍鎮豐富社區成立豐富關懷據點。現場由老師帶著鄉親進行漢方有氧運動及過五關斬六將，另有知能桌遊、健口操、握力檢測、防跌教材以及銀髮健康輔具展示。
縣長徐耀昌表示，2017年苗栗縣老年人口為14.97％，已達高齡化社會，縣府陸續設置92個關懷據點、13個幸福學院及18個樂齡中心，第一階段先結合51個長者聚集點做為「銀髮健康加能活動」示範點，以寓教於樂方式，讓長者能在熟悉環境享受銀髮生活。
設置社區照顧關懷據點是縣長徐耀昌推動的「十二大項幸福領航計畫」之一，今年目標數需設置100個據點，目前已設置92個據點，朝幸福城市努力。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。