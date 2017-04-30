苗栗縣豐富社區成立關懷據點 今年目標100個

苗栗縣府積極推動成立社區照顧關懷據點，鼓勵長輩走出家門參與活動與課程，有助延緩失智、失能，後龍鎮豐富社區是全縣第92個成立的照顧關懷據點，並啟動「銀髮健康加能」高齡健康促進活動，減緩長輩生理機能退化，提升自我照護能力。

縣府衛生局、社會處、教育處透過關懷據點、樂齡中心、幸福學院等活化空間，共同推動高齡友善健康促進活動，昨天在後龍鎮豐富社區成立豐富關懷據點。現場由老師帶著鄉親進行漢方有氧運動及過五關斬六將，另有知能桌遊、健口操、握力檢測、防跌教材以及銀髮健康輔具展示。

縣長徐耀昌表示，2017年苗栗縣老年人口為14.97％，已達高齡化社會，縣府陸續設置92個關懷據點、13個幸福學院及18個樂齡中心，第一階段先結合51個長者聚集點做為「銀髮健康加能活動」示範點，以寓教於樂方式，讓長者能在熟悉環境享受銀髮生活。

設置社區照顧關懷據點是縣長徐耀昌推動的「十二大項幸福領航計畫」之一，今年目標數需設置100個據點，目前已設置92個據點，朝幸福城市努力。

(中時)