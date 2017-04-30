又是衣服惹的禍？蔣欣遭酸像孕婦
女星陳喬恩3月出席活動時，被發現身材疑似腫了一圈，甚至遭狠酸「圓潤似孕婦」，事後她坦蕩回應「貪吃胖了」並幽默自嘲，高EQ獲粉絲讚賞，而身材向來也被虧肉感的「華妃」蔣欣，近日現身機場同樣也被譏像孕婦，原來是一身寬鬆打扮惹的禍。
蔣欣昨（29日）從北京飛抵深圳機場，見到媒體跟拍，露出甜美一笑示好，相當親和，而她身穿純白洋裝加短版外搭背心，腳踩白布鞋，手上還拿著卡通手機殼，看來少女感十足，但卻因衣著寬鬆，被部分網友調侃像孕婦，不過其實仔細一看，蔣欣露出的雙腿依然纖細。
事實上，171公分的蔣欣，體重不到60公斤，卻因骨架大看來較魁梧，總被網友稱是「微胖界美女」，而她也自嘲是「最胖的女演員」，並常說「我就是我，不一樣的品種」，流露的自信美更受到網友的一片好評。
(中時電子報)
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