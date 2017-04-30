「最美富江」真下海了！裸蜜桃臀登AV處女作封面
寫真女星仲村美羽(仲村みう)曾主演恐怖片《富江：陰魂不散》，飾演驚悚系漫畫家伊藤潤二筆下最著名的角色「富江」，其美艷又神秘的姿態與樣貌，被各方認為是歷代飾演者中還原度最高的一名，封她為史上「最美富江」，而她在事業如日中天之際宣布引退，自此消失5年多，直到日前又上了媒體版面，竟是傳出要復出，而且是脫光下海拍AV。
「最美富江」仲村美羽2011年曾拍攝露毛寫真集，轟動一時，但她卻在同年宣布引退，給外界留下許多懸念與疑問，就此沉寂多年沒消息，直到去年被爆在名古屋風俗業擔任女公關，然此消息一被報導，相關資訊隨即從網路消失，仲村美羽再度消失匿跡一年，直到本月19日，她爆出加盟專門拍攝藝人AV的MUTEKI，也重開了推特帳號，自po相關報導。
仲村美羽時隔5年多重出江湖，一來就是重口味，AV電子商務網站「DMM」近來釋出新作預購資訊，赫見仲村新作登場，片名為《Fade In 仲村みう》，AV處女作封面隨之曝光，爽快露出蜜桃臀與S曲線好身材，作品簡介表示她將一次解禁多項限制級挑戰，將以出道即引退這樣的「一片限定女優」為目標，締造傳奇，「最美富江」的AV處女作將於6月1日開始販售，引發熱議。
(中時電子報)
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