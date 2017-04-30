休假約友人至貓羅溪抓魚 19歲志願役溺斃

19歲的李姓志願役士兵，今天中午與退役的軍中同袍到芬園鄉貓羅溪抓魚，不料踩空遭溪流捲入，不幸溺斃。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣消防局12點42分據報後，派出沿著人車船艇沿芬園鄉彰南路二段溪頭河堤附近閘門搜救，下午3點50分尋獲李男遺體。(謝瓊雲翻攝)

一名19歲李姓志願役士兵趁著今天休假，與軍中同袍兩人一起到彰化縣芬園鄉貓羅溪網魚，不料因不諳水性，走下溪床溯溪準備撒網抓魚時，李男突然踩空，大叫一聲被暗流捲入水底、失去蹤影，同袍趕緊求救，但消防搜救人員下午3時50分尋獲時已無生命跡象，家屬到場痛哭失聲。

根據消防單位調查，設籍南投縣的李男今天因為休假，約了另一名已退役的軍中同袍，午餐後騎機車到芬園鄉貓羅溪畔，各自手持魚籠徒步走入湍急的溪水中，同袍友人先行放置好魚籠，自行走到不遠處釣魚，沒多久聽見李男哀號呼救，回頭驚見李男只剩雙手還不斷在水面上擺動呼救，旋即沒入溪流之中。

彰化縣消防局據報，出動30多名消防員、警義消人員到場，分乘橡皮艇循落水點沿貓羅溪來回搜索，並潛入2公尺深的水底搜尋，家屬也趕到現場守候，無奈最後只等到李男冰冷的遺體。

李男友人告訴警消，李男在中部某戰車連服役，他們兩人都不會游泳，之前已兩度來此網魚，今天是第3次來，沒想到竟發生憾事，當時李男呼救時他試圖趕過去，但因為自己不會游泳，加上水深不敢靠近，只好趕緊通報向消防隊呼救。

(中時)