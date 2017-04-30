桃園女騎士遭襲胸 落網男辯稱是國際語言

桃園市中壢區松柏路日前發生男子騎乘機車向單車女騎士襲胸案，警方迅速逮人。(賴佑維翻攝)

桃園市中壢區松柏路日前發生男子騎乘機車向單車女騎士襲胸案，警方迅速逮人。(賴佑維翻攝)

桃園市中壢區松柏路，日前發生男子騎乘機車向單車女騎士襲胸案，中壢警方連日調閱監視器，29日晚間查獲49歲張姓男子涉嫌犯案，訊後依性騷擾防治法函送偵辦。張男供稱，因為女子講話聽不懂，才會襲胸「實際行動當作國際語言」。

警方表示，張姓男子騎著機車，車牌還用白色噴漆遮掩，見到落單的越南籍女騎士，竟對其襲胸，離去後警方連日比對數十支監視器，以車號輪廓及特徵，29日晚間到張男逮人。張男說，車牌新領牌就這樣，已請監理站補漆。因為女騎士擋到人才會跟她勸說，但對方一直講聽不懂的話，才會襲胸。

(中時)