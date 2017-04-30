復興藍染 高雄國小師生創木藍舞蹈

廣興國小學生跳木藍舞，敘述復興藍染的一連串經歷過程。 （林雅惠翻攝）

高雄市美農區廣興國小為復興美濃失傳的藍染技藝，2014年度首開藍染課程，師生們種植木藍成功，校方將栽種、文創等復育過程透過戲劇呈現，近日更創作藍染舞蹈，下一個目標要拍成微電影，盼讓更多人了解師生復育藍染的動人歷程。

廣興國小校長謝惠君說，透過學生寒假作業及口述歷史，確認美濃地區已經沒有藍衫，也證明藍染已經失傳100多年，因此決定進行復育藍染工作；透過文字、閱讀文獻逐步找回藍染技藝後，全校師生利用居民提供的土地種植木藍，栽種過程順利，決定將復興過程記錄下來。

謝惠君說，去年師生將藍染復育以戲劇呈現，今年初製作藍染繪本，近日更編織成一支動人的舞蹈，學校邀請舞蹈專家徐淑萍，將復育木藍編織成舞蹈構想告訴她後，全體學生一起動起來，大跳木藍舞蹈。

謝惠君表示，學校60多個孩子一起跳木藍，舞蹈敘述從種植、採收木藍、動手藍染及開發製作文創產品、藍衫等一連串經歷。

木藍舞蹈成員中，三年級學生扮演木蘭寶寶、四年級生扮演木藍長大了、五年級生是農夫、六年級生演出辛苦的幕後製作過程，校方將復興藍染過程透過動人方式紀錄下來，希望分享更多人。

(中時)