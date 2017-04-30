無失分遭破後連3爆 王躍霖：有點累了
Lamigo桃猿王躍霖今年在牛棚投出一片天，開季後投到第9場才失掉分數，卻沒想到隨後止不住失血，連同昨役對富邦悍將後援失分，近期3場出賽失掉6分，王躍霖29日對富邦悍將賽前坦言，最近感到疲勞而動作有些不順，加上以前又受過傷，讓他不敢大意，結果想太多反而適得其反。
王躍霖本季從中繼出發，開季後表現出色，到4月18日自責分率都還是0，不過4月22日對中信兄弟一役被彭政閔擊出陽春炮，失掉第1分後，卻像變了個人一樣，連同昨役投0.1局失1分，已經連續3場比賽都有失分紀錄，自責分率飆漲到4.50。
王躍霖表示，昨役他7下2出局時登板化解危機，8上一上場面對林益全，原設定他第1球會攻擊，就打算投開一點，但最後卻投到保送，沒能完成任務，自己也相當自責，「沒投好讓林柏佑準備不足就上場，結果挨打，影響到整個團隊，真的覺得很不好意思。」
「有點疲勞了。」近期表現不佳，王躍霖坦言上周日開始，就有疲勞感出現，而導致他投球時，肩膀容易跟不上身體旋轉，心態上雖還是盡力去投，但以前曾受過傷，讓他投球相對謹慎，結果反影響控球，讓好壞球過於明顯。不過他表示球季還很長，現在得冷靜想想該怎麼做，「或許睡飽一點會有用吧！」
(中時電子報)
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