真人圖書館活潑生動 美食分享瞬間騷動

Hsueh Yi-Lin(右四)分享俄羅斯文化，Kong Yong-Yue(左五)協助翻譯。(林雅惠翻攝)

圖書館可以借書，也可以借人！義守大學圖書與資訊處推出「真人圖書館」，邀請娛樂事業管理學系來自俄羅斯的Hsueh Yi-Lin及馬來西亞的Kong Yong-Yue兩位同學，與館友面對面分享美食與學習英文秘訣等。

當Hsueh Yi-Lin一秀出俄羅斯當地美食圖片，同學們文化交流雷達瞬間啟動，包括俄羅斯人最愛的酸奶羅宋湯、外型像千層派的主食，及熱愛在食物中淋上優格的飲食習慣，均引起熱烈迴響。

電子工程學系三年級學生陳昱臻問，托福要如何準備才可拿高分呢？Hsueh Yi-Lin淺淺一笑回答，就是不斷練習並且不要害怕開口說，學習語言就如同爬樓梯，到達某一程度時再回頭看，會發現你已經這麼高了！

真人圖書館是義大圖資處近期推出的活動，圖資處長沈季燕說，該構思已花1到2年時間，經詢問過學生感興趣的議題，及如何將知識共享區內的紙本館藏相互連結，終於在今年雛形。

學生們認為，30分鐘能夠交流內容不多，但有機會與不同社會文化背景的人面對面溝通，分享不同知識與生活體驗，視野開拓不少。

義守大學指出，閱讀一個人的故事就像翻閱一本書，圖書館藉由真人分享，將人當成書，讓閱讀更具臨場感。

(中時)