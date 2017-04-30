第一科大聯合10校旗津淨灘 500多人響應

第一科大聯合10校逾500人齊聚旗津海岸公園撿垃圾，一起保護環境。(林雅惠翻攝)

台灣四面環海，美麗的海岸線需要大家來守護！國立高雄第一科技大學今天聯合10所學校，超過500人齊聚旗津海岸公園撿拾垃圾，一起保護環境愛地球。

此次旗津淨灘活動總長1.3公里，由第一科大學生事務處主辦，學生社團清大社承辦，該社團已連續多年投入淨灘、淨山等環境保護活動，今年首度擴大辦理，邀集包括正修科大、東方設計學院等南區10所學校聯合進行淨灘活動。

第一科大學務長陳銘志表示，他受到學生長期默默為環保奉獻、為地球發聲精神感動，希望藉由學校力量號召更多人實踐環保，齊力扭轉環境惡化的趨勢。

眾人今天一早集結旗津海岸公園，儘管天氣炎熱，依然忙碌地拿長鐵夾撿拾海岸線垃圾，倘若卡在岩縫、沙堆裡的廢棄物，有人徒手搬動岩塊，或透過鐵鏟挖開沙堆清理，清出的垃圾中，塑膠袋、寶特瓶等佔了大部分，大多都是遊客飲食後扔下的包裝器皿等。

第一科大清大社社長許祐甄說，以往的淨灘活動大多是社團學員默默到蚵仔寮、西子灣淨灘，這是第一次這麼多人響應，覺得非常感動，她希望透過淨灘或淨山等活動，鼓吹更多人一起參與，期待還給地球美麗的模樣。

(中時)