替代役男創作RAP版《弟子規》奪冠 成「北少觀之歌」

台北少年觀護所舉辦《弟子規》創意歌唱比賽，所內替代役男林均泓與少年們合作，重新填詞、以RAP形式賦予新風貌，一舉拿下冠軍，所方更將作品定為「北少觀之歌」。林均泓透露小時候曾寫信給因故入獄服刑的奶奶，也因為這段經歷，選擇進入矯正機關服役，盼能更了解奶奶曾有過的生活。

(中時)