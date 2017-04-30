埔里覺靈寺建寺百周年 他擲2聖筊搏轎車

埔里覺靈寺建寺百周年，擲杯筊搏轎車，埔里青年黃永豐以兩聖杯幸運將轎車開回家。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱（左）參加覺靈寺百周年慶時盛讚該寺熱心公益，且每年提撥百萬元充當地方回饋金，令人敬佩。（楊樹煌攝）

覺靈寺百周年慶，埔里鎮長周義雄致贈「褔澤廣被」扁額。（楊樹煌攝）

覺靈寺百周年慶，總統蔡英文致贈「厚澤廣濟」扁額，由立委蔡培慧代表致贈。（楊樹煌攝）

覺靈寺建寺百周年，昭平宮育化堂董事長黃冠雲宣讀賀詩。（楊樹煌攝）

建寺已100周年，年年以百萬元回饋地方充當建設基金的埔里鎮覺靈寺，今年時逢百周年紀念，大手筆的購買豐田VIOS轎車，讓民眾擲筊比賽搏轎車，今天被埔里鎮籍青年黃永豐在總決賽時，僅擲出2個「聖筊」，就幸運的力挫其他12位決賽對手，勇奪冠軍，開心的將汽車開回家，讓現場民眾都為其歡呼。

座落埔里鎮廣成里的覺靈寺，民國16年建佛堂於鎮郊參贊堂附近的後窩仔、民國52年遷址於現址改建，正式改名為覺靈寺，由於坐鎮蓮花寶座，集地靈之氣，神威顯赫，香火鼎盛，成為地區重要信仰中心。

覺靈寺為地區津津樂道的是，民國86年起，每年編列百萬元預算充當地方回饋金，並年年編列預算作為埔里、國姓、魚池地區清寒急難救助之用，且對公益不落人後，購地充當地方懷舊公園、興建客家伙房，成為地區獨居老人供餐中心，並年年辦重陽敬老餐敘及發放敬老禮金，讓地方有口皆碑。

今天時逢該寺建寺百周年紀念慶賽，全鎮各宮廟都派代表前往祝賀，縣長林明溱、立委馬文君、蔡培慧、埔里鎮長周義雄、縣議員廖志城、林芳妤等都到場致賀，中午席開百桌，場面盛況空前。

在百周慶，除傳統宗教儀軌，該寺主委吳德義、副主委周顯文與全體委員並決議，為讓各界都能來共同參與，以使百周年的覺靈寺更熱鬧，特大手筆購買豐田轎車、3台電動機車、2台電冰箱、2台43吋液晶電視及5個電子鍋，充當擲杯筊比賽獎品。

大獎的擲杯競賽果然吸引各地民眾逾千人踴躍報名參賽，價值約60萬元的豐田VIOS轎車，今天進行決賽，由27人競賽挑出13人進行總決賽，埔里鎮籍30歲青年黃永豐，才擲出2個「聖筊」意外獲得冠軍，跌破眾人眼鏡，竟然才擲出2個聖杯就能幸運把轎車開回家，讓不少人羨幕不已。

(中時)