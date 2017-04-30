飛鏢國際邀請賽 日本第一女將高木靜加領軍奪冠
全國飛鏢錦標賽今在板樹體育館開打，其中重頭戲是戰酒盃國際邀請賽，吸引各國好手組隊參加，日本隊陣容堅強，由男女兩位年度冠軍選手領軍，女將高木靜加連兩年來台參加賽事，稱讚台灣人超熱情。
本屆賽事多達12支外國隊伍參加，日本隊最終在冠軍戰擊敗美國奪下冠軍，高木靜加表示，這邊場地很棒，機台也很好，期盼未來能夠繼續來到台灣，與各位鏢友見面。
至於談到如何接觸飛鏢時，高木靜加回應，飛鏢在日本非常盛行，身邊朋友也都有在接觸，所以自己也開始從事這項運動，目前已經打鏢打了8年，成為了自己的職業，是生命中最重要的事情之一。
連續兩年來台，高木靜加相當喜愛來到台灣參加賽事，她說，台灣人很親切，又很溫柔，對這邊印象很深刻，期待下次再來。
(中時電子報)
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