屏東新增12條公車路線 市區將有棋盤式路網

屏東縣將增加12條公車路線，6月將開通2條跨域公車及2條185線觀光公車，年底則將增加3＋5條市區公車路線。圖為屏東客運總站。（潘建志攝）

為了便捷屏東縣公共運輸，縣府規畫新公車路線，6月將開通2條跨域公車及2條185線觀光公車，年底則將增加3+5條市區公車路線。全數上路後，屏東縣民到高雄市上學、就醫更便捷，屏東市也將出現棋盤式公車路網。

3+5條市區公車路線中，3條市區線包括崇蘭到棒球場，火車站到加工出口區，走自由路、萬年溪、火車站、和平路的環狀線。5條聯外線則是連結市區及郊區，包括到長治鄉的煙墩腳崙上線、老潭頭線，及到屏東市郊的大湖牛埔線、玉成公館線、大洲三塊厝線。

屏東縣政府城鄉發展處長張桂鳳說，這幾條路線6月會開放路權，最快年底營運。目前縣內有37條公車路線，開放後將增加至45條，服務村里也從59處擴大到73處。全數通車後屏東市公車路網將呈現棋盤式，搭配Pbike讓民眾更方便使用公共運輸。

6月底將開放2條跨域公車，一為水門到高鐵左營站，途中經過里港上國道10號，並在義大及榮總醫院設站，最後到高鐵左營站，方便搭乘高鐵或看病的民眾。

另條路線為內埔到高雄鳳山，內埔行經萬丹，再走萬大橋至鳳山轉運站，途中會經過美和科大、和春技術學院等，方便學生通學，民眾也能在鳳山轉運站轉乘高雄捷運，未來更計畫將起點延伸至屏科大。

2條185線觀光公車路線也將在6月開通，以水門為起點，分別走185線南到潮州，北到高樹。縣府目前正大力推廣屏北及185線沿線觀光，有公車行駛對遊客將更便利。

(中時)