印度卡伯仰德逆轉奪冠 台將林冠伯T15最佳
今年35歲的印度選手卡伯，今天(30日)在苗栗全國高球鄉村俱樂部舉行的亞巡仰德傳承賽決賽輪上演逆轉秀，飆出本屆最佳成績64桿(-8)，最終以總桿272桿(-16)後來居上，逆轉贏得今年開辦的首屆冠軍及5.4萬美元獎金(約台幣163萬元)。
今天決賽輪天氣放晴，無風無雨，各國好手都在這輪拚出好成績，除了卡伯拚出64桿逆轉封王，台灣新生代好手林冠伯也揮出當天次佳成績65桿，以總桿280桿獲得並列第15，成為本屆排名最佳的台灣選手。
今年57歲的台灣長春職業高協理事長盧建順，此戰再次展現寶刀未老實力 ，連續兩天揮出68桿，以282桿升至並列第19作收，成為「台灣第2」。
卡伯決賽輪上演神奇逆轉秀，前9洞打出33桿之後，後9洞於第12、13洞再抓到2鳥，排名還在最終獲得並列第2的馬來西亞選手格林之後，不料最後4洞再於第15、16、18洞抓到3隻小鳥，最後以倒贏2桿封王。
這場比賽總獎金30萬美元，是仰德集團繼主辦贊助仰德TPC錦標賽後再增辦的第2場亞巡賽，不但創下國內企業界1年舉辦最多場亞巡賽的紀錄，也為今年在台灣舉辦的亞巡賽從2場增為3場，同時也是今年台巡賽正式開幕賽。
(中時電子報)
關鍵字：台灣
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