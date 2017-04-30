慈濟慶母親節 陳如珠終身未嫁伴母感人

去年媽媽未二度中風，慈濟人前來探視，陳如珠（右1）高興的與媽媽分享。（陳如珠提供）

慈濟基金會高雄靜思堂3今天舉辦母親節孝親感恩活動，孝親劇場很感人。（呂素麗攝）

慈濟基金會高雄靜思堂今天舉辦母親節孝親感恩活動，逾200名親子齊聚一堂。（呂素麗攝）

終生未嫁的陳如珠（左起）提早退休照顧中風又失智的母親，她感謝慈濟志工邱陳專與周盧麗玉多年來的陪伴。（ 呂素麗攝）

慈濟基金會高雄靜思堂今天舉辦母親節孝親感恩活動，蔡女士餵坐輪椅的媽媽吃蛋糕，母女情深。（呂素麗攝）

母親節將到，慈濟基金會高雄靜思堂今天舉辦母親節孝親感恩活動，邀父代母職、隔代教養的阿公阿嬤、單親媽媽等逾200名親子齊聚，提前歡度母親節；而終身未嫁的陳如珠也分享多年來照顧中風又失智母親的心路歷程，更感謝慈濟志工在最艱困時陪伴她們母女一路走來。

65歲陳如珠是彰化二林人，年輕時忙於工作，任職寶成公司，擔任幹部，台灣大陸兩岸跑，9年前提早從業務經理退休照顧媽媽，7年前媽媽首次中風，當時醫生判定媽媽活不過3年，但她細心照顧，陪媽媽運動，媽媽的狀況愈來愈好；後來因大弟病逝，媽媽受不了打擊而失智，去年3月二度中風成為全身癱瘓臥床的植物人。

陳如珠說，媽媽是典型傳統婦女，省吃儉用全為子女著想，父親50歲就過世，媽媽靠著到慈濟當環保志工走出喪夫與病痛之苦，是環保站的開心果，與慈濟的因緣有18年。

去年4月媽媽住進護理之家，陳如珠也重新與慈濟接上線，參加大愛媽媽培訓、經藏演繹、歲末祝福等，今年也圓了榮董的夢；她每天兩次到護理之家陪伴媽媽，向94歲媽媽報告參與慈濟活動的情形，她說，已成植物人的媽媽只有在聽到「慈濟」兩字時，會很激動，有感覺的；她感謝慈濟志工邱陳專、周盧麗玉一直陪伴她們母女。

家住新興區的蔡女士推著坐輪椅的媽媽參加孝親感恩活動，她挽著高齡媽媽的手，餵媽媽吃蛋糕，看媽媽露出燦爛的笑容，她更開心。

負責活動規畫的慈濟志工楊靜華表示，長久以來，當社會討論高齡化時，不是聚焦出生率下降，就是集中在長照老人福利；期盼為人子女把握與父母相處的時光，愛要及時說出口，陪伴長輩走過人生後半場。

孝親感恩活動安排子女和家長親密的矇眼尋親遊戲、撫摸父母手臉及按摩，還有律動團康帶動、影片「嬰仔是咱的寶貝」、證嚴法師說故事「孝順的李爺爺」、孝親劇場等，場面溫馨。

(中時)