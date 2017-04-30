每天被這招相待 阿緯對「前世情人」決絕烙狠話

眾人都知阿緯疼愛女兒有加，但4個月大的錢錢天天踹醒爸爸，讓阿緯也無奈。(取材自阿緯臉書)

「Lollipop@F」成員阿緯(劉峻緯)去年7月樂娶中菲行國際物流創辦人千金錢文儀(豆豆)，同年底寶貝千金「錢錢」來報到，同時他經營的副業「點點心」餐廳也開始展店，讓他過著邊忙工作邊當新手爸的忙碌生活，他也常在臉書曬女兒萌照，看得出來相當疼愛錢錢，今天他也照慣例分享奶爸生活，沒想到卻是跟「前世情人」鬧翻？！

數算一下日子，阿緯的寶貝女兒「錢錢」已經4個月大，正是要開始活動手腳的時期，而阿緯深刻感受到女兒的活潑，他今天po文，開玩笑以不爽的語氣說：「小姐，大家熟歸熟，該有的尊重還是要有喔...」，照片中錢錢的小腳貼在爸爸臉頰上，阿緯無奈表示「每天早上都被踹醒」，雖然老爸頗為無奈，但星友小蠻卻留言道：「這不科學～好可愛～」，邰智源也附和。

(中時電子報)