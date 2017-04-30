不協調感作祟 李宗賢守備近況差
富邦悍將三壘手李宗賢向來守備穩定著稱，去年打21場僅出現1次失誤，不過今年同樣打21戰，卻已出現2次失誤，近期幾次守備讓人看了直冒冷汗，他30日對Lamigo桃猿賽前表示，最近確實守備感覺不太對，自己也很苦惱，而原因或許在「協調感」出了問題。
李宗賢今年打擊成績亮眼，截至今天賽前，出賽22場繳出打擊率3成33、上壘率3成17、長打率4成29、1轟的亮眼成績。不過守備表現卻有些退步，如今出賽數與菜鳥年相同，守備機會比去年少7次，卻已經出現2次失誤，守備率從去年9成80下滑到9成52。
「感覺不太協調！」李宗賢坦言，大概4月中開始，守備就有點失去協調感，至今還在設法找回身手，「守備的敏捷性有點跑掉，教練則是覺得我從接球到傳球，想法有點不連貫，有時球都還沒接好，就急著出手。」
李宗賢雖然近期打擊火燙，打擊率突破3成，但對目前的他來說，更重要是能找回守備感覺，讓攻守維持平衡，他說，像他這種安打型選手，如果把攻守拆成100分來看，守備就得維持至少50分的水準，而打擊則就先以維持3成為目標，「不能一次要得太多，以免心急讓自己打得更急躁。」
(中時電子報)
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