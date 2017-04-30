向俊賢拋雜念 本季最佳2米24摘銀

向俊賢亞洲田徑大獎賽台北站以2公尺24摘銀。(林宋以情攝)

擺脫前2站的陰霾，我國跳高紀錄保持人向俊賢，30日亞洲田徑大獎賽台北站，以地主之姿跳出本季最佳2公尺24成績摘銀，儘管挑戰2公尺27失利，不過賽後總算笑顏逐開。

向俊賢起跳高度2公尺15，2公尺20一次過竿，2公尺24則在第2次試跳成功躍過，自己也頗為振奮，「這是3站狀況最好一站，前兩站很久沒跳2公尺24，一直覺得高度好高，但其實都是自己想太多。」

回到熟悉的台北田徑場，向俊賢拋下雜念，「在自己主場比較放得開，跳224時練習也是這個高度，就照著練習的走。」可惜3度挑戰2公尺27失利，金牌拱手讓給中國孫釗。

踏進為台北世大運重新鋪設的跑道，向俊賢直喊讚，「台北站的跑道軟硬度剛好，場地對跳高選手很重要，太硬腳會不舒服，台北是這3站最好跳、最好跑的。」擁有2公尺29的全國紀錄，向俊賢盼能將高度維持在2公尺24、25，為接下來的重頭戲7月亞田賽、8月台北世大運鋪路。

(中時電子報)