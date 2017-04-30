向俊賢拋雜念 本季最佳2米24摘銀
擺脫前2站的陰霾，我國跳高紀錄保持人向俊賢，30日亞洲田徑大獎賽台北站，以地主之姿跳出本季最佳2公尺24成績摘銀，儘管挑戰2公尺27失利，不過賽後總算笑顏逐開。
向俊賢起跳高度2公尺15，2公尺20一次過竿，2公尺24則在第2次試跳成功躍過，自己也頗為振奮，「這是3站狀況最好一站，前兩站很久沒跳2公尺24，一直覺得高度好高，但其實都是自己想太多。」
回到熟悉的台北田徑場，向俊賢拋下雜念，「在自己主場比較放得開，跳224時練習也是這個高度，就照著練習的走。」可惜3度挑戰2公尺27失利，金牌拱手讓給中國孫釗。
踏進為台北世大運重新鋪設的跑道，向俊賢直喊讚，「台北站的跑道軟硬度剛好，場地對跳高選手很重要，太硬腳會不舒服，台北是這3站最好跳、最好跑的。」擁有2公尺29的全國紀錄，向俊賢盼能將高度維持在2公尺24、25，為接下來的重頭戲7月亞田賽、8月台北世大運鋪路。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。