港都高校音樂祭熱唱不間斷 運量商機創雙贏

高捷公司舉辦兩天一夜「2017港都高校音樂祭」今日歡樂落幕，年輕學子用音樂，打造在地專屬音樂「捷」！(高捷提供)

為提升運量及力拓年輕族群市場，繼成功經營動漫及電競等族群後，廣邀高雄市18所高中職熱音社團於橋頭糖廠舉辦音樂祭。(高捷提供)

高捷公司舉辦兩天一夜「2017港都高校音樂祭」今日歡樂落幕，年輕學子用音樂，打造在地專屬音樂「捷」！為提升運量及力拓年輕族群市場，繼成功經營動漫及電競等族群後，廣邀高雄市18所高中職熱音社團於橋頭糖廠舉辦音樂祭，鼓勵高校生多參與戶外休閒活動，寓教於樂，更聯合糖廠店家聯合行銷，如同一場社區音樂嘉年華會，再展糖廠風華，更響應高雄市文化局每年「大港開唱」音樂盛事，期盼打造出「南大港，北糖廠」規模，讓高捷也能成為推廣在地音樂的大平台。

港都高校音樂祭29日起連續兩天在捷運橋頭糖廠站外廣場熱力演出，除了有18所高校熱音社團以馬拉松式接力開場外，更邀請人氣跳舞搖滾樂團「P!SCO」與金屬樂團「血肉果汁機」擔任壓軸嘉賓，暖場樂團則是分別來自中山工商的Blue Monday和屏東高中的MSGM，現場近千名樂迷們嗨翻全場，為音樂祭寫下圓滿句點。而各校樂團為了爭奪最佳人氣獎，個個無不使出全力，強力動員自校師生及家人蒞場加油催票，最高票亦獨得10000元獎學金。

高捷公司為力拚淡季不淡目標，特別選在捷運橋頭糖廠站，營造各年齡層都能參與的園遊會形式，讓來應援的家庭可以親子同樂，也首度與橋頭糖廠店家合作，推出聯合行銷活動，讓民眾來到音樂祭現場除了可聆賞音樂外，也能享受當地美食，讓曾經盛極一時的橋頭糖廠站再展風華，運量及商機共創雙贏。

高捷公司表示，高雄捷運106年1至3月平均每日旅運達18.4萬人次，除戮力推動捷運生活化目標，持續優化服務品質外，也積極進行外部服務連結，累積過往的經驗，以分眾及聚焦行銷模式深化各族群市場，拉近各世代距離，增加營運利基。另也與不同產業進行異業合作，將高捷服務觸角大力延伸。橋頭糖廠是高捷沿線重要的觀光景點之一，兼具人文、商業、歷史等等多元功能，特別感謝中鋼集團教育基金會襄贊本次活動，期透過這次成功合作能為雙方帶來更多契機。

(中時)