巨無霸大香取代鞭炮 廟會低噪音低空汙

高雄市前鎮區草衙「蘇家福德正神」以高2米3的巨無霸大香，代替鞭炮，減少汙染，小朋友站在大香旁顯得好迷你 。（呂素麗攝）

廟會遶境經常燃放大量鞭炮，造成噪音又汙染，高雄市前鎮區草衙「蘇家福德正神」今天以高2米3的巨無霸大香取代鞭炮，環保又無汙染，以另類方式慶祝廟會，十分少見。

去年三民區1家廟宇廟會遶境，燃放過多鞭炮遭環保局重罰80多萬元，最近環保署又提倡減少燃放鞭炮、燒金紙等；「蘇家福德正神」主委蘇峰祿決定響應環保，從自家供奉的土地公圓科廟會做起。

剛好與蘇峰祿熟識的廟會主持人唐遵容也大力鼓吹低噪音、少汙染的環保廟會，因此促成這次以大香取代鞭炮的做法，唐遵容並贊助3支高2米3的頭等巨香。

唐遵容說，他主持廟會活動，看到很多廟會放很多鞭炮，汙染空氣，製造噪音，有時又會傷人；而大香採用回收再利用的環保紙製作而成，燃燒時沒有臭味、不會嗆鼻，更沒有鞭炮的擾人、濃煙，不會影響左鄰右舍，非常環保。

3支比人還高的巨香分別寫著「國泰民安」、「富貴生意興隆、風調雨順」，聳立在廟前，相當壯觀，用超過2米高的大香拜拜，全台灣可能首例，有小朋友高興的站在大香旁拍照，覺得十分有趣。

唐遵容說，2米3的大香可以燃燒40小時，敬神不必時時點香，更不必擔心「發爐」危險，環保又安全。

(中時)