巨無霸大香取代鞭炮 廟會低噪音低空汙
廟會遶境經常燃放大量鞭炮，造成噪音又汙染，高雄市前鎮區草衙「蘇家福德正神」今天以高2米3的巨無霸大香取代鞭炮，環保又無汙染，以另類方式慶祝廟會，十分少見。
去年三民區1家廟宇廟會遶境，燃放過多鞭炮遭環保局重罰80多萬元，最近環保署又提倡減少燃放鞭炮、燒金紙等；「蘇家福德正神」主委蘇峰祿決定響應環保，從自家供奉的土地公圓科廟會做起。
剛好與蘇峰祿熟識的廟會主持人唐遵容也大力鼓吹低噪音、少汙染的環保廟會，因此促成這次以大香取代鞭炮的做法，唐遵容並贊助3支高2米3的頭等巨香。
唐遵容說，他主持廟會活動，看到很多廟會放很多鞭炮，汙染空氣，製造噪音，有時又會傷人；而大香採用回收再利用的環保紙製作而成，燃燒時沒有臭味、不會嗆鼻，更沒有鞭炮的擾人、濃煙，不會影響左鄰右舍，非常環保。
3支比人還高的巨香分別寫著「國泰民安」、「富貴生意興隆、風調雨順」，聳立在廟前，相當壯觀，用超過2米高的大香拜拜，全台灣可能首例，有小朋友高興的站在大香旁拍照，覺得十分有趣。
唐遵容說，2米3的大香可以燃燒40小時，敬神不必時時點香，更不必擔心「發爐」危險，環保又安全。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。