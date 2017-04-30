奇萊山山難 罹難女登山客失足墜谷曾打電話求援

出動空勤直升機進行吊掛。(花蓮縣消防局提供)

女子滑落被發現時已無生命跡象。(花蓮縣消防局提供)

一名來自高雄市的33歲李姓女登山客與黃姓男領隊挑戰奇萊山，李女29日傍晚在靠近成功堡的碎石坡路段5.8公里處失足墜谷受困，在意識清醒時打電話求援，30日上午空勤總隊出動黑鷹直升機救援，但發現李女時已明顯死亡，已將遺體吊掛運送回南投體育場，交由檢警調查。

花蓮縣消防局前天下午5時30分接獲通報，一名李姓女登山客，自奇萊山屋下山往成功山屋之間路徑，尚未抵達奇萊主北峰三岔路時，迷途滑落在碎石頭路。雙手雙腳無法移動，請求救援。

經查報李女與黃姓領隊28日至30日結伴同行前往奇萊主北峰，29日抵達奇萊山屋後分開下山，而領隊較晚返途，抵達成功山屋未見李女，因此研判李女位置應於主北三岔路口與奇萊山屋間之碎石坡乾溝路段。

因此，花蓮縣消防局立即派遣搜救人員配合太管處、太警隊漏夜入山前往搜救，並請黃姓領隊及在奇萊山屋之山友先行前往搜索，並在30日上午申請直升機支援空偵，配合地面人員搜救。在30日上午近11時，直升機於搜救人員搜索之5.8k處乾溝底部下方斷崖處，發現李姓女登山客，但不幸已明顯死亡，隨即將其吊掛送往南投縣立體育場，等待檢警相驗。

(中時)