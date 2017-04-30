人力不足開解方 勞動部草擬《中高齡就業法》

台灣社會目前到面臨少子化、高齡化問題，自去年開始，平均每年勞動力人口將減少18萬人。為解決勞動力不足情形，勞動部著手擬定《中高齡就業法》，鼓勵在職者延後離退、企業回聘已退休者，最快6月完成草案、年底報院審查。

因應國內勞動力不足，勞動部長林美珠3月報告今年施政重點時表示，日、韓等國早於10年前便立法促進銀髮族就業，台灣目前針對中高齡就業協助，多著重於失業後協助措施，至於在職者或退休後重返職場，也僅分散於相關法規，已組成立法小組研擬中高齡就業專法。

勞動部指出，草案適用對象將以45至65歲為主。分析未達退休年齡便離開職場的中高齡族群，多因個人體力、健康因素，或須負起照顧家人責任；另有部分為公司結束營運或外移，被迫離開職場，但二度就業比常人更困難。

勞動部官員表示，目前草案初步已有3大方向，首先利用「職務再設計」，協助在職者延後離退時間；仍在尋職者則運用就業促進工具協助，例如免費職訓課程、就業獎助措施、職場學習等；至於已退休者則要喚起動機再次投入職場，鼓勵企業、雇主回聘。

不過，由於社會對於中高齡仍有刻板印象，專法也將針對年齡產生的就業歧視，明訂反歧視條款並有相關罰則。官員強調，少子化、高齡化造成國家勞動力不足，雇主未來須面對「沒有選擇」的現實，盼及早因應善用。

官員說，為鼓勵雇主，專法將祭出獎勵措施，例如聘用已退休者有獎助辦法，也可望補助經費改善職場環境、調整工時或工作內容，或利用科技輔具，彌補、排除就業障礙，延長在職時間，將現有勞動力產能發揮到極致。

「年紀大並非沒有價值。」官員說，專法目標提升中高齡勞參率，更要挑戰國內「含飴弄孫」等傳統價值觀，盼雇主釋出善意。草案預計6月出爐，將再與勞工團體與企業討論。

(中時)