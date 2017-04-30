嘉義市表揚慈孝家庭，國小生教阿嬤識字

嘉義市長涂醒哲（前排中）表揚慈孝家庭楷模吳易蕙（右二）、蔡秉宸（左二）、郭有財（左一）。（廖素慧攝）

北園國中學生在家庭日活動中表演，洋溢青春熱力。（廖素慧攝）

國小5年級生蔡秉宸教失學的阿嬤識字，國中生郭有財照顧生病的父親，高職生吳易蕙陪伴病母走過人生幽谷，他們榮獲全國慈孝家庭楷模，嘉義市長涂醒哲今天頒獎表揚他們，下月將北上接受表揚。

嘉義市政府響應515國際家庭日，選出41個家庭楷模，今天在世賢國小舉辦的「愛家515─國際家庭日」慶祝活動中接受表揚，北園國中學生表演話劇、律動舞蹈，洋溢青春活力，帶動現場輕鬆愉快氣氛。

博愛國小5年級學生蔡秉宸，念幼稚園開始教阿嬤教讀字、認字，還教阿嬤念ABC，給阿公送茶水，祖孫感情麻吉，三代同堂樂融融。

蘭潭國中郭有財與單親爸爸相依為命，父親生病定期洗腎，他課餘照顧父親，幫忙家事，因導師王榮達細心提醒他注意健康飲食，他也學著自己煮食料理。

嘉義家職吳易蕙因父親病逝，母親難以承受喪偶之痛，長期心情低落，她常常透過手機視訊和媽媽聊天，和兄妹一起下廚陪媽媽吃飯，陪伴母親走出生命幽谷。

(中時)