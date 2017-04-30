江少慶投球像王建民？旅美過的王躍霖也認同

江少慶今天繳出優質先發，奪得本季第3勝。(中央社資料照)

旅美效力印地安人高階1A的江少慶30日先發奪得第3勝，且滾飛比更是驚人的14比2，擅長用沉球製造滾地球，球數超省只用73球，讓不少人彷彿看到過往王建民的影子，連旅美返國加盟Lamigo桃猿的右投王躍霖看到他投球，也直言「真的有像王建民前輩。」

江少慶今天先發戰小熊高階1A，用73球投7局失3分繳出優質先發，本季先發4場比賽，繳出3勝1敗、自責分率1.71佳績。王躍霖表示，江少慶2012年動了韌帶置換手術後，把自己的身體練得更強壯，「現在壯到看起來好像打者，且不僅速球跟沉球威力強，其他球種也都很好。」

不只江少慶，包括現在回日本的松坂大輔，或是效力遊騎兵的達比修有，到美國都把自己練得更壯，但在過去的棒球觀念中，投手練得太壯，可能影響身體協調，先前還掀起一波論戰。不過王躍霖認為，江少慶本就是力量型投手，較仰賴上半身投球、跨步小，因此揮臂能跟上身體時，肌肉就成了助力。

除了江少慶，王躍霖表示因為曾有旅美過，所以都會注意旅美球員的動態，不過講到釀酒人3A打拚的胞弟王維中，他卻笑說，「媽媽很注意他，不用我注意啦！」王維中今年轉戰牛棚，出賽8場投8.2局沒有勝敗紀錄，自責分率3.12。

(中時電子報)