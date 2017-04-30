3千人向愛公益路跑 場邊推廣「蔬醒日」
第2屆「向愛公益路跑賽」30日清晨6時20分許在員林家商旁員林大道上，在員林市長張錦昆、員家校長陳定宏等人鳴槍下，3100多名跑者魚貫起跑，最後21公里、半馬組由蔣介文以70分鐘時間拿下冠軍。
路跑活動分為 3公里健走組、9公里競賽組和21公里半馬組。其中，半碼路線從員林大道二段出發，青壯組遶彰化田中高鐵站折返而跑總長21公里。男女子21公里、9公里組錄取總成績前三名者，頒發「獎金」、「獎盃」乙座及「象LOVE運動束口袋」乙個。
象LOVE運動工作室執行長許巍瀚說，選在母親節前夕開跑，30日並捐款8萬元報名費給員林廣寧樂善團，用來補助無喪葬費的弱勢家庭。
此外，為鼓勵社會大眾共同響應「111世界蔬醒日」連署活動，慈濟基金會志工也在路線沿途補給站提供免費點心，志工劉桂梅呼籲跑者簽名支持，共同為「做1件好事、盡1份心力、做1位地球好公民」而努力。
員林市長張錦昆說，今年30歲的許巍瀚，大一那年父親因心肌梗塞猝逝，家中頓失經濟依靠，仍在就學中的三姊弟無力負擔龐大喪葬費用，幸賴廣寧樂善團義助，親身經歷過後，讓他深深體會經濟弱勢家庭突遭變故的無助，曾休學在家陪伴母親的他，後來復學在台灣體育運動大學主修田徑、專長是長跑，因此今年特別選在母親節前夕辦路跑，藉此呼籲大家重視家庭價值，一起跑出健康、跑向愛。
(中時)
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