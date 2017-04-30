柱柱姊說當選黨主席 一定會重用「他」

洪秀柱今天下午走訪金門，受到支持者熱烈歡迎。（李金生攝）

洪秀柱走入人群，與支持者開心交談。（李金生攝）

金門的老、中、青黨員同志替洪秀柱加油打氣。（李金生攝）

國民黨主席洪秀柱今（30）日前進金門，向黨內同志喊話表示，選舉難免會牙齒咬到嘴唇，但黨內一定要團結起來。她並讚揚韓國瑜是一員「戰將」，如果能當選連任黨主席，一定會好好重用他。

洪秀柱下午抵金旋風式訪問，縣長陳福海和立委楊鎮浯、中常委柯貞竹接機之外，前縣長李沃士、副議長謝東隆和前立委陳清寶、前議長王水彰等人也出席座談會，替她加油打氣。

洪秀柱痛批民進黨在選前說「國民黨不倒，台灣不會好」，但現在民進黨上台，台灣沒變好，反而倒退嚕，搞得天怒人怨。她如果當選黨主席，一定要創造出一個「贏」的氛圍，帶領國民黨在2018年先打一場勝仗，讓國民黨從哪裡跌倒哪裡站起來，並放眼2020年讓藍天再現。

立委楊鎮浯指出，團結的國民黨還不一定會打贏，但分裂的國民黨只有直接投降，呼籲大家一起來支持有「憨膽」肯承擔的柱柱姐，國民黨才能脫胎換骨。洪秀柱也呼應表示，選舉時難免會出現牙齒咬到嘴唇的狀況，但黨內一定要團結起來。

洪秀柱並讚揚韓國瑜是一員「戰將」，卻選擇當立法院的「逃兵」跑去賣菜，否則現在立法院一定有人會逼「一個人」吞下曲棍球，她如果當選連任黨主席，一定會好好重用他，讓他出來代表國民黨打仗，也一定會堅持「用壯育青」原則，繼續世代交替的工程

洪秀柱並指出，她在這一年的黨主席任內，深感恢復黨德跟黨魂是現在最重要的工作。目前狀況是民進黨一天到晚講謊話，藍軍卻不敢講真話，畏畏縮縮，讓國民黨最後忘掉自己的目標，忘掉自己的路線，所以一定要選出一個堅持理念的黨主席來帶領黨，才能讓國民黨再起。

(中時)