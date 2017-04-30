陳子豪單場3響炮 兄弟全場6轟大勝統一

陳子豪今面對統一獅，轟出單場三響炮，個人生涯首次。(資料照 周鎮宇攝)

(20:22 更新最終結果)統一獅近期吞下6連敗，今繼續在洲際棒球場迎戰中信兄弟，結果先發投手洪心麒首局就遭到周思齊全壘打狙擊，陳子豪第2局也開轟，陳子豪6、8兩局又接連開轟，完成生涯首次單場三響炮，中信全場6轟追平隊史，中信終場以15比3輕取獅隊。

此役中信首局就展開攻勢，面對獅隊先發洪心麒，陳子豪與蔣智賢都敲出二壘安打先馳得點，周思齊更把握機會轟出3分炮，中信首局就打下4分大，第2局中信繼續攻城掠地，靠著陳子豪的2分炮再添2分，第3局又利用串聯安打，再攻3分，擴大領先優勢。

周思齊今面對統一獅，轟出本季第二轟。(資料照 中央社記者張新偉攝)

獅隊先發投手洪心麒，此役僅投3局就退場，被擊出10支安打，包含兩支全壘打，狂失9分；獅隊直到第5局才突破中信先發伍鐸封鎖，靠著陳傑憲的3壘安打，加上蘇智傑的內野安打，攻下1分，5局結束中信9比1領先。

陳子豪第6局面對獅隊第二任投手王鏡銘，轟出單場第二轟，第8局陳子豪又開轟，完成單場三響炮，率隊拉開比數，以21歲之姿成為聯盟最年輕達成此紀錄的選手，可惜第9局第6度上場打擊，擊成內野滾地球形成雙殺，單場6打數4安打。

9局上中信炮火持續點燃，曾陶鎔與周思齊又轟出背靠背全壘打，周思齊也完成單場雙響炮，中信全場轟出6發全壘打，追平隊史紀錄，終場以15比3大勝獅隊，拿下三連勝，統一則苦吞7連敗。

(中時電子報)