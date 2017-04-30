香湖公園有椅子坐了！ 嘉義國際獅子會贈椅

嘉義市長涂醒哲代表接受國際獅子會300D1區嘉義地區16分會聯合捐贈座椅。（廖素慧攝）

嘉義市香湖公園有椅子坐了。市長涂醒哲今天代表接受國際獅子會300D1區嘉義地區16分會聯合捐贈50張座椅，市府表示，這些座椅大部分會放置在香湖公園，其餘公園也會配置，讓民眾可以歇腳。

市府建設處表示，香湖公園是最新闢建完成的公園，是很多西區民眾休憩散步的場所，對公共設施的需求高，有許多長輩希望有椅子坐，此次國際獅子會300D1區嘉義地區16分會聯合捐贈50張座椅，供全市34處公園來設置，但香湖公園需求殷切，大部分的座椅會放置香湖公園。

(中時)