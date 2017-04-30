勞動節前夕推出「勞工愛健康」活動 上千民眾闖關、熱舞
五一勞動節前夕，高雄市勞工局今天在文化中心廣場舉辦「勞工愛健康」活動，現場湧入上千名民眾參與，一同闖關、熱舞，氣氛熱烈。
勞工局指出，高雄市有137萬名勞工朋友，有健康的體魄，才有本錢為事業打拚，穩固家庭生活，今年五一勞動節系列活動主軸定為「勞工愛健康」，期望為民眾打造健康生活藍圖。
「勞工愛健康」活動整合衛生局、農業局、南區勞工健康服務中心、高雄師範大學、高杏長庚醫療安衛家族、健身俱樂部、高雄市體育運動教練職業工會、高雄市醫事檢驗師公會等單位，提供全方位的健康促進概念。
活動邀請專業健身教練帶領民眾跳時下流行有氧健身操，還有「籃球機、跳舞機、扭扭機、勞工安全急急棒、職場安全大富翁、過勞檢測量表、心靈健康問卷、體適能檢測、肌力檢測訓練」等30多個攤位，勞工局吉祥物「小勞男孩」也到場與大家一起同樂。
今年勞工局與高雄市醫事檢驗師公會合作，5月份推出「勞工健檢方案」嘉惠高雄市勞工；並與嘉義縣市、台南市、屏東縣及台東縣政府合辦「嘉南東高屏好遊」健康休閒優惠方案，為勞工提供跨縣市的好康優惠，其中健身工廠、統一健身俱樂部、World Gym健身俱樂部都有免費體驗活動，民眾憑勞工相關證件，可享優惠，詳情可上勞工局網站查詢，或洽07─8124613分機530。
勞工局長鄭素玲表示，守護勞工健康與安全，便是維護企業最重要的資產，去年底高雄市勞工局勞動檢查處獲得勞動部評鑑，為全國唯一「特優」的勞動檢查機構，降災幅度達15%，檢查場次與宣導計畫皆獲肯定，希望今年更透過「勞工愛健康」活動，鼓勵事業單位、勞工朋友將運動樂活的健康理念確實融入生活之中，藉此提昇生活品質，營造友善幸福職場。
(中時)
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