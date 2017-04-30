52歲吳淡如練身體 高難度「懸空」驚呆網友

吳淡如擁有運動的好習慣。（圖／中時資料照）

吳淡如用雙手撐起自己，讓網友驚呼好強。（圖／取自吳淡如臉書）

知名作家兼主持人吳淡如2009年以44歲高齡產下一女「小熊」，不時在網上分享教育經，常令媽媽很有感，受到大批網友讚賞。52歲的她擁有運動的好習慣，幾乎每天都跑步，但日前因下雨的關係，讓她只能待在室內練身體，而她也在臉書分享運動ing的照片，其中一招還引來網友驚呼「好強」。

吳淡如日前在臉書寫道：「下雨天的娛樂，室內練身體。」只見她一身運動服打扮在健身房裡，以雙手撐地的姿勢入鏡，特別的是，往下一看竟發現她把自己整個身體撐起來，雙腳懸在空中，雖然她笑稱「強顏歡笑的成語就是這樣來的⋯」但從照片看來，她還帶著微笑直視鏡頭，看似相當輕鬆。

高難度動作一PO出，網友紛紛驚呼「好厲害」、「會不會太強了」，並說她看來很樂在其中的樣子，直誇「美魔女的形成」，大讚她果然是鋼鐵媽媽。

(中時電子報)