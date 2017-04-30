球后戴資穎逆轉勝 我羽球亞錦賽史上首金

我國球后戴資穎。(Badminton提供)

世界羽球球后戴資穎，30日武漢亞錦賽決賽迎戰日本女將山口茜，18比21、21比11、21比18逆轉勝，為我國笑納羽球亞錦賽首金，同時個人締造國際賽22連勝。

我國過去亞錦賽最佳成績雙打3度挺進決賽，但最後都銀恨，包括2006年和2008年的「黃金女雙」程文欣／簡毓瑾，以及2010年的男雙陳宏麟／林佑瑯，等待多年，台灣球后小戴終結我國羽球亞錦賽金牌荒，笑納史上首金。

戴資穎準決賽擊敗南韓李張美首闖決賽，決賽碰頭世界排名第5山口茜，兩人過去6度交手平分秋色，山口茜此役開賽頻頻網前小球取分，讓「小戴」一度陷入6分落後，雖然局末咬到2分差，不過山口茜抓到機會連續殺球，戴資穎18比21失掉首局。

陷入落後的戴資穎，次局面對山口茜的小球耐住性子，8比7後打出6比0攻勢擴大領先，17比11後再連下4分，以左邊底線落點巧妙拍下局點扳平戰局。

決勝局戴資穎連續幾次攻勢都出界，中段「小戴」靈活左右吊球，多拍來回重新要回領先，17比16後山口茜兩度底線出界，戴資穎儘管網前小球放輕錯過第一個冠軍點，20比18後網前抓到機會，俐落拍下個人首面亞錦賽金牌。

(中時電子報)