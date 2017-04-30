年改案只「節錢」不會有「餘錢」 林濁水諷：請向馬扁追贓款
年金改革被民進黨政府視為重要工程，為的就是能讓年金永續，以及政府財政健全，但其端出的改革法案，卻引發不少爭議。前民進黨立委林濁水就指出，現階段的年改案只會「節錢」，不會有「餘錢」，在財務上仍處於負債狀態，否則過去馬、扁政府都有年改，怎沒拿來挹注退撫基金，他更諷刺地說道，請蔡總統快偵辦馬扁追回贓款！
林濁水於《東網》專欄表示，關於軍公教退撫基金的財政缺口，過去各界想破頭都找不到財源；不料，現在突然被總統府年改會找到，稱年改後節省下來的錢可用來挹注財政破洞。在立院審議的各個版本中，都訂有這麼一條規定，「各級政府所節省之退撫經費支出，應全數挹注退撫基金，不得挪作他用。」
「這真是太神奇了。」林濁水說，假如財政破洞可以用這撇步解決，為何過去都沒人想到；其次，前總統陳水扁及馬英九時代，都有推行年金改革，也節省了不少18%支出，照此邏輯，應會有大筆的錢留下來，為何沒有拿來挹注基金，或見有其他用途，難道是整筆被汚掉？這樣的話，請蔡總統快偵辦馬扁，以追回贓款！
無論如何，林濁水強調，目前年改減少退撫支出，「只會使將來財政破口縮小，在財務上仍然處於負債的狀態。」更不會多出可被挪作他用的錢。林直言，年改會把「節省」當成「節餘」，實際上，要挹注只能靠稅金，但金額過於龐大，民眾必會反彈，政府便假借名義挪用稅金，還把這招規定在退撫法律中，不知將來預算書怎樣編得通？「荒誕到極點，真是適可而止吧。」
(中時電子報)
文章來源：《東網》專欄
文章來源：林濁水臉書
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