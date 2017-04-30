保守派回歸挺自家人 韓大選安哲秀落後文在寅幅度加大

韓聯社首爾4月30日報導指出，據南韓民調機構Realmeter30日發布的最新南韓總統大選民意調查結果，在野的共同民主黨前黨魁文在寅穩居支持度榜首，且進一步拉大與國民之黨安哲秀的差距。文在寅支援率比安哲秀高出約1倍。

Realmeter受《NOCUT NEWS》委託，於4月27-29日面向1523名成年人進行了這項民調。結果顯示，文在寅以42.6%的支持率穩居第一，安哲秀支持率持續下滑，以20.9%位居第二，兩者支持率相差進一步拉大。

值得注意的是，執政的自由韓國黨候選人洪准杓支持率較前一次上升3.7個百分點，達16.7%，與安哲秀的支持率差距縮小至誤差範圍之內。另外，正義黨沈相奵爲7.6%，正黨劉承旼爲5.2%。

南韓政壇分為親美的保守派，與主張和北韓改進關係的自由派。自從1987年南韓總統首度由全民直選以來，過往六屆前兩名均分屬保守派與自由派人士，但這屆大選，受剛被趕下台的保守派總統朴槿惠醜聞影響，保守派聲勢低迷，民調前兩名文在寅與安哲秀均屬自由派。之前安哲秀與文在寅民調接近時，曾有媒體分析保守派為了阻止立場最激進的自由派候選人文在寅當選，在自家人洪准杓與劉承旼當選無望之下，會有部分保守派選擇投給立場較溫和的自由派人士安哲秀。但從本次選舉民調，安哲秀下滑，洪准杓上升來看，保守派選民有回流自家人的跡象。

(旺報)