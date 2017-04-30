SBL》陳世杰鳳還巢！重回老東家璞園

僅到中國大陸CBA打了1季，陳世杰就重回璞園懷抱了。(報系資料照)

上季效力中國大陸CBA福建潯興的「溪湖」陳世杰，30日確定重回老東家璞園懷抱，且簽約兩年，陳世杰說：「其實我回來台灣之後也沒想太多，後來璞園找我回去，我就答應了，打完這兩年後，我就應該可以退休了！」

SBL生涯前13季都在璞園(從新浪、幼敏到東風)打球的陳世杰，除了拿過第1季灌籃大賽冠軍，也曾獲選第9季總冠軍賽MVP、第10季年度第一隊，不過上季跳槽福建隊，場均僅1.9分、1.4助攻，並未真正獲得重用。

陳世杰重返璞園的消息曝光主因，是他30日出席璞園的泡泡足球大賽兼球迷烤肉會，他說：「原本我沒打算去的，畢竟我上個球季沒在璞園，可是球團要求我必須出席，所以我才去的，也跟球迷度過1個不錯的周日。」

可以重回老東家璞園，對陳世杰來說，當然再熟悉不過了，況且32歲的他，再打兩年SBL，也就差不多到了該退休的年紀，至於他的退役計畫，陳世杰強調自己還沒想那麼多，一切都等打完接下來兩季之後，再來好好考慮吧。

(中時電子報)