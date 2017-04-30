郝龍斌員林拜票 細數與彰化淵源

國民黨主席候選人郝龍斌4月30日到彰化員林拜票，郝龍斌歷數他和彰化的淵源，他說，台北市長任內舉辦花博最艱難的時候，彰化花農全力幫助，讓台北花博成為全世界歷屆最成功的花博會，也是台灣所舉辦過最成功的博覽會！他感謝彰化鄉親助他在連任選中，花博成功，贏了蘇貞昌20萬票；他再拜託彰化黨員們支持他，當選黨主席，改革國民黨、走新路，2020重返執政！

郝龍斌競選辦公室新聞稿指出，全國農會理事長蕭景田、立委王惠美、彰化縣議員劉惠娟、游振雄、黃正盛、黃玉芬、葉麗娟；員林市長張錦昆、彰化縣農會理事長許添福、員林市農會總幹事黃豐勝、理事長王錫庸、大村鄉長游盛、社頭農會總幹事蕭浚二、田尾農會總幹事楊春枝、員林婦女會理事長陳惠卿、永靖農會總幹事林秀惠、大村農會總幹事瑞樺、社頭代會主席翁嘉豪、田中農會總幹事曾昭英、前議員陳奭堯、蕭延青，及41位里長都出席力挺。

全場最特別的是，因為2010郝龍斌任內成功舉辦花博，把台灣花卉、彰化花卉推向國際，農會特別感謝郝龍斌，知道他要來，田尾農會花卉班特別趕製上千支最美的康乃馨花束，送給所有到場的支持黨員，請大家力挺郝龍斌。

郝龍斌致詞歷數他和彰化的淵源，他說，他的太太是彰化出生，他的小姨子是員林出生，名字就叫員林；他的岳父曾任溪洲國中校長，所以他個人來說，對彰化有特殊的情感！

郝龍斌進一步指出，他任環保署長時，很多鄉親建議處理彰化農地污染問題，15年前，全國252公頃汙染農地，178公頃在彰化，後來在政府和鄉親們共同努力下，有所改善。2010年，他任台北市長舉辦花博，在彰化花農支持下，台北花博成為歷屆世界花博最成的一屆，花博開幕當天，他看到台下站的都是彰代花農，非常感動！花博成功之後，他認為國內花卉產銷、外銷，都要持續發展；他特別和當時任立委的蕭理事長拜託，一定要盯住農委會的3億預算，要留給彰化市，花博成功及後續作為，讓台灣花卉內需市場增加20億、外銷增加1億美金，花卉產值增加50億！

郝龍斌指出，彰化鄉親在他承辦花博最困難的時刻幫他，花博成功，順利連任，彰化鄉親幫他贏了對手蘇貞昌20萬票，他希望彰化鄉親、基層黨員在這次國民黨主席選舉，繼續支持他，讓他能夠當選，帶領國民黨改革、走新路！

(旺報)