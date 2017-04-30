前往金門 洪秀柱：連任後繼續「用壯育青」

國民黨主席洪秀柱30號前往金門，除了縣長陳福海，中常委柯貞竹以外，立法委員楊鎮梧也到機場接機。洪主席在稍後的座談會中說，她連任主席以後一定會繼續世代交替的工程，繼續「用壯育青」的用人標準。

洪主席表示，如果自己連任黨主席，像韓國瑜這種戰將絕對不可放過，一定要讓他出來代表國民黨打仗。洪主席接著說，這一年的黨主席任期，讓她更認為恢復黨德跟黨魂是現在最重要的工作。而經過一年的堅持，現在越來越多人開始講黨德黨魂了。洪主席表示，民進黨一天到晚講謊話，藍軍卻不敢講真話，畏畏縮縮，讓國民黨最後忘掉自己的目標，忘掉自己的路線。洪主席表示，國民黨一定要選一個堅持理念的黨主席來帶領黨，才能讓國民黨再起。

楊鎮梧委員在致詞時則表示，團結的國民黨都不一定打贏民進黨了，如果分裂，就只有舉手投降。楊說，柱姊選擇了對的道路，就一路堅持地往前走，只有這種特質，才能讓國民黨脫胎換骨。楊表示，這次黨代表的選舉，他發現金門的選區出現了很多年輕的參選人，讓他感覺到黨的確開始變化。楊委員最後表示，希望金門鄉親，要幫助柱姊催下去，一起支持洪秀柱連任。

現任副議長謝東龍也到場支持。謝副議長表示，去年的選舉，洪主席雖然已經被換掉了，卻還是來金門好幾次，努力為國民黨的候選人輔選，最後大出了漂亮的一仗，「朱立倫說我願承擔，但柱姊說我願意戰死，這些點點滴滴我們都看在眼裡」。前縣長李沃士在致詞時，除了感謝洪主席對金門的重視以外，更表示洪主席過去一年的辛苦以及成果大家都有目共睹。最後李前縣長更帶領現場所有的支持者高喊一輪過半的口號。

(旺報)