客家流行音樂節 桃園平鎮開唱

2017客家流行音樂節30日在桃園市平鎮區新勢公園舉辦，盼推廣客家流行音樂。(賴佑維攝)

「2017客家流行音樂節」30日在桃園市平鎮新勢公園舉辦「草地音樂會暨頒獎典禮」，邀請歌唱、創作及合唱等3賽事的優勝者到場，也邀請藝人畢書盡、陳芳語及羅文裕到場開唱，讓更多民眾認識客家流行歌曲的多元一面。

桃園市客家事務局表示，客家流行音樂節包含流行歌唱、流行歌曲創作、歌曲合唱大賽，系列賽事已於9日結束，但得獎名次保留至30日頒獎典禮才揭曉。昨(29)天活動先由歌唱賽之幼幼親子、萌客、未來、狀元、樂齡等各組及創作賽的前3名登台演唱，再由局長蔣絜安和評審老師揭曉得獎名次。最大壓軸則是歌唱賽超級擂台組的前5強，同台較勁，最終由選手曾仲瑋奪得冠軍。

(中時)