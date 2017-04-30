桃園中平商圈響應世界地球日 募集二手衣物助弱勢

桃園市中壢中平商圈響應世界地球日，推出募集二手衣物活動。(賴佑維攝)

桃園市中壢中平商圈響應世界地球日，推出募集二手衣物活動，希望民眾將不需要的衣物捐出，經由他們整理後分送給弱勢團體。中平商圈發展協會理事長劉柏成表示，商圈周遭約60名商家響應，民眾可將舊衣放入回收箱，就有專人負責回收。

劉柏成說，去年開始響應世界地球日，並募集近萬件二手衣物，分送給國內弱勢族群，因為獲得好評，今年決定續辦。他說，將會與國內弱勢團體或是育幼院等機構合作，讓他們有狀況不錯的衣物穿。

(中時)