登山界傳奇「瑞士機器」 努子峰遇難身亡
尼泊爾旅遊局官員在今(30)天下午表示，登山界傳奇勇將「瑞士機器（Swiss machine）」史戴克（Ueli Steck）在今晨攀爬努子峰壁時，不幸意外罹難，享年40歲。目前已將移體運送至加德滿都。
來自瑞士的登山運動員史戴克，今年重返珠穆朗瑪峰適應環境，準備5月開始他之前未曾爬過的路線。旅遊局主任巴特拉伊（Dinesh Bhattarai）說道「戴克今天史在2號營1000公尺從努子峰壁失足墜落，其它山友看到他身影，立刻向當局求援」。目前已尋獲遺體，並用直升機運送至尼泊爾的加德滿都。
以其驚人的速度，史戴克被人們賦予了「瑞士機器」的封號。2012年，在未攜帶補充氧氣的狀況下抵達珠峰頂；2013年重返珠峰，但因與高山嚮導雪巴人起激烈爭執，憤而揚言永不返回；2015年又創下62天內攻頂82座海拔逾4000公尺的阿爾卑斯高峰。英國登山委員會將史戴克描述為「傳說中的登山者和全能的偉人」。
(中時)
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