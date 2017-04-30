女神梁云菲突提前解約 驚傳是為了「李宗瑞」…

「國光女神」梁云菲正是人氣高漲之際，竟然無預警與公司提前解約，且尚未說明細節，氣氛詭譎。(取材自梁云菲臉書)

從《國光幫幫忙》節目出道、有「國光女神」美稱的女星梁云菲，原是混血兒娛樂旗下團體「187INC」的一員，是夯團玖壹壹的師妹，她身材火辣且敢露敢秀，近來人氣水漲船高，不少廠商跟製作單位都競相邀約，沒想到竟爆出她與東家無預警提前終止合作，今混血兒娛樂也po文證實此事，讓人大感意外與疑惑。

今混血兒娛樂po文公告，表示原旗下藝人Nana(梁云菲)因個人生涯規劃和理念上的差異，主動提出了解約，合約就到今天為止，「特此聲明並且祝福與感謝這段期間的努力！」，據《自由時報》報導，梁云菲3月時接到李宗瑞迷姦案改編之電影《有罪》的演出邀約，備感興奮，還烙話「尺度的部分不用擔心」，然未料東家卻因對方沒給劇本、沒簽約，還要梁云菲隻身飛往中國工作，甚至提供的合約也不是《有罪》這部片，因此基於保護藝人立場，拒絕這次合作，梁云菲事後也在臉書公開坦言非常失望。

而《有罪》劇組日前發布聲明，翻臉認為Nana與所屬之混血兒娛樂一直對外放話，是藉由這部作品炒作，且披露不實消息，揚言喊告，雙方鬧得不愉快，由於混血兒娛樂對此事保持低調，粉絲因而認為公司沒幫梁云菲出頭，非常心疼她，現在雙方又突然宣布解除合約，不禁引發聯想，而針對這樣的揣測，混血兒娛樂嚴正否認與梁云菲提前解約一事與李宗瑞電影有關，梁云菲則表示不便談解約細節，需要時間整理好一切，再待公司對外宣布、說明。

混血兒娛樂聲明：

針對本公司所屬藝人Nana(本名:梁云菲)，

因個人生涯規劃和理念上的差異，

故主動提出解約，

經雙方合意於中華民國106年04月30日起終止雙方所簽屬經紀合約，

特此聲明，

並且祝福與感謝這段期間的努力！

(中時電子報)